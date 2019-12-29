Американка Кристина Кох побила рекорд по продолжительности космического полета среди женщин

Астронавт провела свой 289-й день на Международной космической станции. По планам, ее миссия продлится до февраля следующего года. Кох пробудет на орбите беспрерывно в течение 328 дней. Ранее рекорд принадлежал другой американке Пегги Уитсон.

В интервью телеканалу CNN астронавт сказала, что наблюдать за процессами, которое оказывает на человеческое тело микрогравитация, важно для дальнейших полетов на Луну и Марс.