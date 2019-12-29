В пригороде Нью-Йорка мужчина с ножом напал на прохожих возле синагоги

По данным местной полиции, пять человек получили ранения. Все пострадавшие – евреи-хасиды. Как передает телеканал NBC News, злоумышленник попытался скрыться на автомобиле, но был задержан полицией.

Как отмечает газета The Guardian, за неделю празднования Хануки правоохранительные органы получили как минимум шесть сообщений о нападениях в городе. Все они могут быть связаны с антисемитизмом.