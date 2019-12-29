Совокупное состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло еще на четверть

По данным Bloomberg, активы 500 самых состоятельных предпринимателей оцениваются в один триллион 200 миллиардов долларов. Лидером роста стал французский бизнесмен Бернар Арно – владелец люксовых брендов Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon. Преодолев отметку в 100 миллиардов долларов он занял третью строчку самых богатых людей планеты. На втором месте сооснователь Microsoft Билл Гейтс, а на первом, потерявший в результате развода с женой 9 миллиардов глава Amazon Джефф Безос.

Входящие в рейтинг богатейшие россияне тоже показали рост. Отечественный топ-3 выглядит следующим образом: Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Вагит Алекперов.