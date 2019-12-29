Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

Соответствующие планы Андрей Воробьев озвучил в эфире телеканала «Россия 1». По подсчетам «Интерфакса», на сегодняшний день из 39 свалок в регионе закрыты 28. Два полигона будут переделаны в современные комплексы по переработке.

Ранее стало известно, куда намерены отправлять мусор столичные власти. Большую часть планируется вывозить в Московскую, Калужскую и Владимирскую области. В список регионов не попал Шиес в Архангельской области, где уже больше года проходят акции протеста из-за строительства мусорного полигона.