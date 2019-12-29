Фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова вошли в состав сборной на Чемпионат Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской Федерации фигурного катания. Накануне спортсменки заняли пьедестал национального первенства. При этом Щербакова и Косторная показали результаты выше мирового рекорда, однако их не засчитают, так как российский чемпионат проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева накануне отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Это произошло из-за того, что у нее возникли проблемы с ботинком от коньков, сказала фигуристка в интервью Первому каналу.

Однако Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях.