В Вене возобновилась встреча по согласованию вопросов о транзите российского газа через Украину

Все спорные аспекты должны быть решены до Нового года.

Делегации Украины и России пока не смогли окончательно согласовать тексты документов, хотя отмечают «определенный прогресс». При этом итоговых соглашений еще нет, поскольку возникает много спорных моментов. Как отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, «борьба идет за каждую запятую». Договорится необходимо по трем документам, которые определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Новый оператор газотранспортной системы Украины и «Газпром» работают над договором об организации транзита и мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

Переговоры между Россией и Украиной начались в четверг и продолжались все последующие дни, затягиваясь до ночного времени. Стороны ранее договорились об отказе от новых взаимных претензий, выплате «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и подписали мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против российской газовой компании на Украине.

Действующий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря.