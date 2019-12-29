Киев и самопровозглашённые республики Донбасса начали обмен пленными

Это подтвердили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Стороны обмениваются пленными на окраине города Горловка в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Задержанных Киеву сначала передаст ЛНР, затем ДНР. Автобусы и автозаки с пленными заезжают на контрольно-пропускной пункт «Майорское» на линии соприкосновении сторон. Движение в окрестностях перекрыто. Полицейские говорят водителям, что дороги не разблокируют, пока обмен не закончится. В СМИ его называют «Большим». ДНР и ЛНР готовы отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников. Пока неизвестно если ли в числе тех, кого могут отдать сепаратистам, пятеро бывших сотрудников спецназа МВД Украины «Беркут». Их обвиняют в стрельбе на Майдане в феврале 2014 года – тогда погибло больше полусотни человек. Апелляционный суд Киева вчера отпустил бывших силовиков из-под стражи под личное обязательство прийти к следователю. В Киеве противники этого пытались не допустить вывоза в прошлом беркутовцев из СИЗО для возможного обмена, но по данным ряда украинских СМИ это всё же случилось. В офисе президента Украины подтвердили начало обмена. О том же сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, отметив, что её представители на месте событий и следят за тем, что происходит. Около 80 процентов людей, которых Украина передаёт сепаратистам, не жители республик Донбасса. Во всяком случае, так утверждает так называемый омбудсмен ДНР, на которую ссылается агентство ТАСС. По словам Дарьи Морозовой, речь идёт в том числе о жителях Мариуполя и Харькова. Она отметила, что после обмена ДНР начнёт поиск на Украине ещё 160 пленных. Кроме того Киев гарантировал прекращение уголовного преследования тех, кто оказался под следствием или судом.

Договоренность об обмене была достигнута на саммите глав Франции, России, Украины и Германии в Париже в начале месяца.