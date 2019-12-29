Прощание и похороны художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек проходят сегодня

Она скончалась на 87-м году жизни.

Как рассказал «Эху» народный артист РСФСР, директор музея-театра «На Таганке» Юрий Доронин, в 90-е года она спасла карьеру нескольких актеров театра «На Таганке».

Доронин добавил, что это был очень смелый поступок Волчек, на которой никто больше не решился.

В театре «Современник» завершается траурная церемония. В фойе зала у портрета Галины Волчек — цветы. Елка, которую установили здесь же в преддверии нового года — покрыта чёрной вуалью. Многие вспоминали сегодня о недавнем дне рождении режиссера – 19 декабря. Болезнь унесла жизнь руководителя театра, которому ею были отданы более 40 лет. Сегодня были приняты очень серьёзные меры безопасности, полиция разделяла потоки, а пройти к театру по Чистопрудному бульвару со стороны Покровки не позволяли – там пропускали лишь представителей артистического цеха. Впрочем, через центральный вход, у колонн которого еще ранним утром лежали многочисленные букеты, после двойного досмотра пройти мог любой. Те, кто ценил Волчек не только как режиссера и человека, но и просто соприкасался с ней в деловом общении. Об этом рассказала москвичка Ирина Гагулкина.

За тысячи километров прилетела на прощание с Волчек продюсер Марина Ковалева, которая в свое время организовала американское гастрольное турне «Современника».

В зале, который был почти полон, на экране шли кадры репетиций, встреч с участием Волчек. Сцена утопала в цветах. Были очень эмоциональные воспоминания, звучали и слова от представителей власти. Без преувеличения — собралась вся театральная Москва. Говорили о масштабе утраты, о том, что для многих Волчек была не только мастером, но и родным человеком, со сложным характером. Она ушла, оставив за собой большую историю. О своем собственном «Современнике», связанном с именем Галины Волчек рассказал житель столицы Андрей.

Эти утром на Чистых прудах, где прощались с худруком «Современника», крупными хлопьями неторопливо шел столь редкий для этой зимы в Москве снег. Многие говорил, что видят в этом определенный символизм.

Похоронят худрука «Современника» на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Евгения Евстигнеева, он был первым мужем народной артистки.