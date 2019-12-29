Первый в следующем году космический запуск с Байконура перенесен

Как рассказали источники «РИА Новости», старт ракеты-носителя «Союз» с британскими спутниками связи OneWeb на борту, запланирован на начало февраля. Ранее говорилось о том, что она отправится на орбиту в январе. Собеседник агентства уточнил, что задержка связана с дополнительными испытаниями аппаратов, а также не исключил, что старт в дальнейшем может быть еще раз перенесен.

В текущем году «Роскосмос» совершил 25 пусков, в следующем, по словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, это число будет удвоено.