Президент Венесуэлы объявил главу Колумбии национальным врагом

Николас Мадуро, выступая перед представителями армии в Каракасе сказал, что Иван Дуке профинансировал заговор с целью дестабилизировать ситуацию в стране и осуществить государственный переворот. Выступление венесуэльского лидера транслировалось на национальном телевидении.

Ситуация в боливарианской республике обострилась в начале года. Глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки и большинство членов Евросоюза.