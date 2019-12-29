Погребинский: Юридический статус бойцов «Беркута», которых должны обменять на пленных в Донбассе, до конца непонятен

Юридический статус бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которых сегодня должны обменять на пленных в Донбассе, до конца непонятен. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он напомнил, что бывшие сотрудники «Беркута» находились под арестом более пяти лет по обвинению в расстреле участников протестных акций в Киеве в феврале 2014 года. Накануне по решению суда они были отпущены на свободу под личные обязательства для передачи республикам Донбасса в рамках обмена пленными.

«Очень сложный момент был с беркутовцами, которые 5 лет сидели в тюрьме без всяких доказательств вины. Их не хотели выпускать украинские националисты. Сейчас решен вопрос об их освобождении, и они полетели на обмен. Но до конца не ясно, юридически с них сняли все обвинения или нет, так как появляется информация, что их могут опять объявить в розыск», — отметил М.Погребинский.

Что касается остальных пленных, по словам политолога, в отношении них «юридические тонкости соблюдены, и обмен состоится после реальной договоренности между сторонами по всем пунктам».

Сегодня в районе контрольного пункта въезда-выезда «Горловка» — «Майорское» запланировано проведение обмена удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Информацию об этом 28 декабря подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Договоренности об обмене были приняты лидерами стран «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.