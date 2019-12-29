За год выросло состояния богатейших людей мира

В их число вошли и россияне.

Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. За прошедший год его состояние увеличилось на 36,5 млрд долл. Такие данные приводит агентство Блумберг. Богаче стали глава Facebook Марк Цукерберг, он добавил к своему состоянию $27,3 млрд и сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Не отстают от зарубежных миллиардеров и россияне. Состояние самых богатых соотечественников увеличились на 21% и составило $51 млрд. Активы развивающихся рынков: валюты, акции и облигаций восстановились после больших убытков.

На первом месте в списке Блумберг среди россиян оказался Владимир Потанин, второе занял Леонид Михельсон, на третьем Вагит Алекперов. В свою очередь основатель Amazon Джефф Безос потерял почти 9 миллиардов долларов после развода с женой.

Ранее журнал Forbes назвал самых успешных российских бизнесменов десятилетия. Лидером стал Леонид Михельсон.