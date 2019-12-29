Владимир Путин подписал закон о запрете использовать спецдекларации в уголовных делах

Речь идет о документах, поданных в рамках амнистии капиталов. Теперь они являются недопустимым доказательством при производстве любого уголовного дела. Поводом для принятия закона стало преследование бизнесмена Валерия Израйлита. Ранее Верховый суд решил, что предприниматели не могут становиться фигурантами дел на основании данных, которые они добровольно передали налоговикам.