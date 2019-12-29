В Донбассе начался обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками

Украинским властям передадут 55 человек, в обратном направлении проследуют 87.

До сих пор многие подробности обмена никому не были известны – сказал «Эху» украинский политолог Михаил Погребинский. По его словам, пока рано говорить однозначно, были ли соблюдены все условия.

Погребинский добавил, что некоторых сотрудников «Беркута» после обмена, вероятно, снова могут объявить в розыск. Речь идет о трех бывших бойцах спецподразделения, которых обвинят в стрельбе на Майдане в 2014 году. Накануне суд выпустил их под личное обязательство. Противники их освобождения пытались блокировать здание СИЗО.