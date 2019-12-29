Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 40 человек

Среди погибших – экипажи трех лодок, перевернувшихся из-за сильного ветра – передает «Интерфакс». Стихия обрушилась на страну под Рождество. Порывы ветра достигали 200 километров в час. Основной удар тайфуна «Урсула» пришелся на центральную часть Филиппин. Он повредил более 260 тысяч домов и нарушил электроснабжение. Десятки тысяч человек до сих пор находятся в центрах временного размещения, где им, вероятно, придется встретить Новый год.
2019-12-29T11:30:00+03:00
2019-12-29T11:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 29 декабря 2019
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