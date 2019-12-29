Семьям пострадавших и погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплачено более 20 миллионов рублей

Об этом ТАСС рассказали в краевом министерстве социальной политики. По факту ЧП возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности. Под арестом трое фигурантов – гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник участка и горный мастер.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошел в конце октября. 17 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.