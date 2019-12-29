В российском МИД появится департамент по информационной безопасности

Соответствующий указ накануне подписал президент страны. Как говорится в публикации ведомства на фейсбуке, новое подразделение будет отвечать за государственную политику в борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях. Кроме того, департамент будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере. Согласно указу, число сотрудников центрального аппарата российского внешнеполитического ведомства будет увеличено на 30 человек.