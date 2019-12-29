В российском МИД появится департамент по информационной безопасности

Соответствующий указ накануне подписал президент страны. Как говорится в публикации ведомства на фейсбуке, новое подразделение будет отвечать за государственную политику в борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях. Кроме того, департамент будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере. Согласно указу, число сотрудников центрального аппарата российского внешнеполитического ведомства будет увеличено на 30 человек.
2019-12-29T11:30:00+03:00
2019-12-29T11:31:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562429-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 29 декабря 2019
Загрузка комментариев...