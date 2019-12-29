В Киеве не прекращаются выступления против освобождения бойцов «Беркута», которых обвиняют в убийствах на Майдане

В Киеве не прекращаются выступления против освобождения бывших бойцов спецназа «Беркут», которых обвиняют в убийствах на Майдане в феврале 2014 года. Их по некоторым данным вывезли из СИЗО для обмена пленными с самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Возле Лукьяновского СИЗО в Киеве остаётся в эти минуты больше полусотни человек. Они пытаются не допустить освобождения бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины Беркут. Люди накануне вечером – их было в несколько раз больше — заблокировали выходы из изолятора. Туда стянули сотрудников нацгвардии и неизвестных в балаклавах и с автоматами. Бывших бывших бойцов «Беркута» как сообщает агентство УНИАН после непродолжительной стычки между активистами и силовиками выехал микроавтобус. Обвиняемых в теракте, умышленном убийстве активистов в центре Киева почти 6 лет назад и других преступлениях могут везти на обмен с сепаратистами. Вчера пяти в прошлом бойцам спецназа апелляционный суд изменил меру пресечения и отпустил из-под стражи под личное обязательство. Украинских пленных привезли в пункт обмена «Майорский» В ДНР, где пройдёт обмен, передаёт Интерфакс. Ранее сообщалось, что Киев и самопровозглашённые республики согласовали обмен в формате «всех на всех». В ДНР уточняли, что украинская сторона должна передать 87 человек, сепаратисты освободят 55. До этого Интерфакс называл другую цифру: более двухсот человек.

В сентябре Москва и Киев провели обмен заключёнными в формате 35 на 35. На родину, в том числе, вернулись украинский режиссёр Олег Сенцов и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.