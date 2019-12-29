Сегодня мужскими женским спринтом продолжится многодневная лыжная гонка Тур-де-Ски

Первый день был весьма удачным для российских спортсменов, прежде всего мужчин. Сергей Устюгнов выиграл пролог – 15-километровый масс-старт. На финише наш лыжник опередил норвежца Йоханнеса Клебо и товарища по сборной России Александра Большунова. Эти трое прекрасно выступают и на более коротких дистанциях, особенно Клебо. Многие говорят, что формат Тура сверстан идеально для него, если не под него. Тем не менее, среди участников достаточно сильных спринтеров. Среди них – наш Глеб Ретивых, а также итальянцев Федерико Пеллегрини, швед Кале Халфварссон и другие. В женском туре доминируют норвежки. Накануне в масс-старте победила вернгнувшаяся после дисквалификации Терез Йохауг, а Хайди Венг заняла второе место. Впрочем, третья позиция шведки Эббы Андерссон – неплохой плацдарм для сопротивления вышеуказанной гигемонии.



Лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла накануне 6 место.