Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Как пишет «Фонтанка», они попали в список за «сознательное нарушение государственной границы страны с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым». Ранее украинская прокуратура завела дело в отношении компании-организатора пассажирского железнодорожного сообщения через Керченский мост по статье о «незаконной переправке людей через границу». Железную дорогу в начале недели открыл российский президент Владимир Путин.