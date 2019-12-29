Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Как пишет «Фонтанка», они попали в список за «сознательное нарушение государственной границы страны с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым». Ранее украинская прокуратура завела дело в отношении компании-организатора пассажирского железнодорожного сообщения через Керченский мост по статье о «незаконной переправке людей через границу». Железную дорогу в начале недели открыл российский президент Владимир Путин.
2019-12-29T10:30:00+03:00
2019-12-29T10:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 29 декабря 2019
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