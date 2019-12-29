В Нью-Йорке произошло нападение на синагогу

Ранены несколько человек.

Вооруженный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Монси округа Рокланд. Произошло это в субботу вечером. По словам очевидцев, неизвестный был вооружен ножом. Нападавший впоследствии атаковал дом раввина, который расположен рядом с синагогой. Вскоре он уехал на машине. На место прибыла полиция и все оперативные службы. Пострадавших доставили в больницу. Данные о раненых разнятся, по одним сведениям их трое, согласно другой информации – пять. Организована операция по задержанию преступника. В контртеррористическом отделе полиции Нью-Йорка проверяют сообщения о «множестве» пострадавших. Губернатор штата Эндрю Комо заявил, что он «потрясен нападением на молящихся евреев в городе Монси». По его словам, «речь идет о подлом преступлении». Комо отметил, что «антисемитизм и любой другой вид экстремизма на национальной почве противоречат американским принципам».

В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство. Это рекорд по числу подобных преступлений в стране.