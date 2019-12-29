Президент Путин разрешил ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Это один из многочисленных законов, которые накануне подписал глава страны.

Фризиум и ряд других препаратов с содержанием наркотических и психотропных веществ с весны можно будет ввозить в страну по решению врачебной комиссии. Закон расширяет перечень редких заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень. Президент подписал также документ, который с нового года приравнивает к утилизации сжигание мусора на заводах, вырабатывающих электроэнергию. Сейчас это считается обезвреживанием. Ещё один закон касается размещения беременных и женщин с детьми до трёх лет в отдельных камерах в СИЗО. Пока они находятся вместе с другими подозреваемыми и обвиняемыми. В том же законе появилась норма — размер камеры должен быть не менее четырёх квадратных метров на ребёнка. Из других нововведений. Россиян должны вовремя информировать о доступных им социальных льготах. О выплатах они смогут узнавать в том числе через единый портал госуслуг. Подписал президент и закон, который касается формирования единой электронной очереди в детские сады. Помимо этого в российские аэропорты вернутся курилки, а правила расселения аварийного жилья меняются. Вместо него можно получить как новое, так и деньги.

Владимир Путин также подписал закон о поддержке российских производителей вина и штрафах за спекуляцию театральными билетами.