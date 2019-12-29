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09:30, 29 декабря 2019

Казахстанская авиакомпания «Бек эйр» вернет деньги за билеты на рейсы до 10 января

В связи с крушением самолета в аэропорту Алма-Аты были отменены порядка ста рейсов, на которых собирались лететь более 9 тысяч пассажиров. Деятельность перевозчика на время разбирательства приостановлена. Об этом говорится в сообщении компании в Фейсбуке.

Самолет «Фоккер-100» позавчера утром при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. В результате ЧП 12 человек из 98, находившихся на борту, погибли. Расследованием катастрофы занимается правительственная комиссия.



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