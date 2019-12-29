Москва и Киев все еще не утвердили текст соглашения по транзиту газа

Как написал в Фейсбуке глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев, «борьба идет за каждую запятую». Делегации продолжают очередной раунд переговоров, который начался три дня назад в Вене.

На прошлой неделе стороны подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину сроком еще на пять лет. Позавчера стало известно, что «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов, присужденные решением Стокгольмского арбитража. Накануне Киев одобрил снятие претензий Антимонопольного комитета Украины в размере почти 7,5 миллиардов.