Бежавший в Аргентину бывший президент Боливии собирает там сегодня свою партию

Он готовится к следующим выборам у себя в стране.

Эво Моралес ожидает сегодня в Буэнос-Айресе около тысячи сторонников партии «Движение к социализму». Причем речь идет только о тех, кто занимает в ней руководящие посты. Эта встреча – первый этап выбора тех людей, которые могли бы представить эту политическую силу на внеочередных выборах в Боливии. За последние месяцы Моралес неоднократно подчеркивал, что «Движение к социализму» несмотря на протесты остаётся одной из самых влиятельных партий, и выигрывает голосование даже по опросам её политических противников. При этом, своё выдвижение на выборы в следующем году бывший президент исключает.

В минувшем ноябре Моралес объявил о своей отставке и улетел из страны. Это произошло под давлением армии, после многочисленных уличных демонстраций. Сначала люди были недовольны нарушениями на президентских выборах, а затем выступили за социальные реформы. Из-за этого бывший глава государства был вынужден просить политического убежища в Аргентине, а в Боливии в отношении него завели несколько уголовных дел.

По словам Моралеса, власти Аргентины обещали обеспечить безопасность на сегодняшнем съезде.