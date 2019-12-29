Киев и Донбасс проведут сегодня обмен удерживаемых лиц

Представители ЛНР уже на пункт пропуска «Майорск», сообщила руководитель рабочей группы по обмену самопровозглашенной республики Ольга Кобцева. По ее словам, накануне была достигнута договоренность по спискам. Однако, точное количество человек, которые будут переданы в воскресенье, стороны пока не называют. Ранее в ЛНР говорили, что готовы передать Киеву 30 человек. В ДНР говорили о 55 и намерении забрать 87 своих сторонников.

В обменных списках есть бывшие бойцы «Беркута», которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. Минувшим вечером суд Киева выпустил из-под стражи трех экс-бойцов, еще двоим отменили домашний арест. После этого недовольные таким решением заблокировали выезд из СИЗО, построив баррикаду из скамеек и мусорных баков. На место прибыла полиция и Нацгвардия. После небольшой стычки силовики оттеснили протестующих.