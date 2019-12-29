В Москве сегодня прощаются с народной артисткой СССР Галиной Волчек

Гражданская панихида началась в театре «Современник», который Волчек возглавляла почти полвека. Церемония продлится до 12.30. После чего состоятся похороны на Новодевичьем кладбище. Актрису и режиссера похоронят рядом с могилой недавно ушедшего из жизни художественного руководителя театра «Ленком» Марком Захаровым.

Волчек была прекрасным наставником и другом, рассказал «Эху» актриса театра и кино Чулпан Хаматова.

Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве спустя неделю после своего дня рождения. Ей исполнилось 86 лет.