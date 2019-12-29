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08:31, 29 декабря 2019

Несколько пассажиров первого поезда через Крымский мост попали в базу данных украинского сайта «Миротворец»

На это обратила внимание «Фонтанка», сообщив о включении в базу своего корреспондента Венеры Галеевой и некоторых людей, упомянутых в прессе. Кроме того, в базу попали Youtube-блогер Алена Бардовская, выпустившая ролик о поездке и обозреватель «Российской газеты» Мария Голубкова. На сайте «Миротворца» отмечено, что причиной включения в список стало «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Первый поезд на полуостров, открывший железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Всего в его составе «Таврия» находилось 600 человек. На Украине из-за этого возбудили уголовное дело.



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