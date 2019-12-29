Представители ЛНР с группой удерживаемых лиц выехали на обмен с украинской стороной

Они направляются на пункт пропуска «Майорск», сообщила руководитель рабочей группы по обмену самопровозглашенной республики Ольга Кобцева. По ее словам, накануне была достигнута договоренность по спискам. Однако, точное количество человек, которые будут переданы в воскресенье, стороны пока не называют. Ранее в ЛНР говорили, что готовы передать Киеву 30 человек. В ДНР говорили о 55 и намерении забрать 87 своих сторонников.
2019-12-29T08:31:00+03:00
2019-12-29T08:31:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562365-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 29 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…