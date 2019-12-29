Представители ЛНР с группой удерживаемых лиц выехали на обмен с украинской стороной

Они направляются на пункт пропуска «Майорск», сообщила руководитель рабочей группы по обмену самопровозглашенной республики Ольга Кобцева. По ее словам, накануне была достигнута договоренность по спискам. Однако, точное количество человек, которые будут переданы в воскресенье, стороны пока не называют. Ранее в ЛНР говорили, что готовы передать Киеву 30 человек. В ДНР говорили о 55 и намерении забрать 87 своих сторонников.