Капитан молодежной сборной Канады по хоккею извинился, что не снял шлем во время исполнения российского гимна

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед командой России и ее болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения российского гимна. Инцидент произошел после матча на чемпионате мира в Чехии, в котором россияне разгромили канадцев со счетом 6:0. Поведение Хэйтона вызвало негодование со стороны российских игроков. Капитан национальной команды Григорий Денисенко сделал замечание судье и самому канадцу, а во время рукопожатия с командой соперника ни один из российских спортсменов не подал руки Хэйтону. Тот позже объяснил, что пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нужно изменить в игре команды. Поэтому во время гимна был потерян. Он отметил, что россияне провели великолепную игру, и его ошибка не должна умалять их заслуг. Федерация хоккея Канады, которая опубликовала комментарий капитана, также принесла свои извинения.

Отмечу, что эта победа сборная России стала самой крупной над канадцами на молодежных чемпионатах мира по хоккею.