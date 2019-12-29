Несколько человек пострадали при нападении с ножом в пригороде Нью-Йорка

Инцидент произошел возле здания синагоги в Монси, сообщил телеканал «Фокс ньюс» со ссылкой на очевидцев. По их данным, ранения получили не менее трех человек. Полиция проводит операцию на месте происшествия.
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