Казахстанская авиакомпания «Бек эйр», чей самолет потерпел катастрофу, вернет стоимость билетов на рейсы до 10 января

Казахстанская авиакомпания «Бек эйр», чей самолет потерпел катастрофу близ Алма-Аты, вернет пассажирам стоимость билетов на запланированные до 10 января рейсы. Об этом говорится на странице перевозчика в «Фейсбуке». В настоящее время деятельность компании приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего. Всего на эти дни (начиная с минувшей пятницы) продано около 19 тысяч билетов. Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата – Нур-Султан, 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. 12 человек погибли, примерно полсотни пострадали. Черные ящики воздушного судна должны сегодня отправить для расшифровки в Москву. Предварительный отчет о причинах трагедии будет представлен не ранее 10 января.