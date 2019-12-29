Казахстанская авиакомпания «Бек эйр», чей самолет потерпел катастрофу, вернет стоимость билетов на рейсы до 10 января

Казахстанская авиакомпания «Бек эйр», чей самолет потерпел катастрофу близ Алма-Аты, вернет пассажирам стоимость билетов на запланированные до 10 января рейсы. Об этом говорится на странице перевозчика в «Фейсбуке». В настоящее время деятельность компании приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего. Всего на эти дни (начиная с минувшей пятницы) продано около 19 тысяч билетов. Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата – Нур-Султан, 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. 12 человек погибли, примерно полсотни пострадали. Черные ящики воздушного судна должны сегодня отправить для расшифровки в Москву. Предварительный отчет о причинах трагедии будет представлен не ранее 10 января.
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…
Зачем Путину манипуляции с архивными документами? Путин демонстративно занял театрально антисемитскую позицию. По сути он выступил с циничным осуждением одного из реалистичных планов по эвакуации из Европы десятков и сотен тысяч, а, возможно, и миллионов людей накануне грозившего им уничтожения…