Сегодня состоятся показательные выступления победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Публике обещали и выступление Евгении Медведевой, которая снялась с соревнований из-за поломки ботинка своего конька. Купленный здесь же инвентарь той же фирмы Евгении не подошел. В женском одиночном катании второй год подряд победила Анна Щербакова. Обладательница самой сложной программы Александра Трусова осталась на третьем месте. Исполнить все задуманное ей не удалось. В парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые получили рекордные баллы за короткую программу, не смогли выиграть золотые медали. Они остались вторыми после Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. У мужчин победил Дмитрий Алиев, а второе место занял сенсационный Артур Даниелян чисто выполнивший два четверных. В танцах на льду сенсаций не произошло. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли второе золото подряд.

Посмотреть показательные выступления можно будет на первом канале, начиная с 16 часов.