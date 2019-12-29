Во Франции сегодня продолжится забастовка транспортников

Они недовольны условиями пенсионной реформы.

Забастовка во Франции продолжается, несмотря на все призывы властей Пятой республики сделать паузу на период рождественских каникул. Впрочем, транспортники пошли на некоторые смягчения. Они слегка увеличили число пригородных электричек и междугородних поездов, а также составов парижского метро, которые вышли на работу. Однако сокращения все равно большие – примерно в два, а в некоторых случаях почти в пять раз. При этом власти уверяют, что французы адаптировались к условиям затяжной забастовки транспортников и используют альтернативные способы передвижения. По словам ряда министров, некоторые поезда отправляются в рейсы полупустыми, а общее количество непроданных билетов достигает нескольких сотен тысяч. Госсекретарь по вопросам транспорта Жан-Батист Джебарри, в свою очередь, обвинил ряд профсоюзов в «систематической оппозиции».

Серия забастовок, организованных различными профсоюзами, продолжается во Франции с начала декабря. Рабочие недовольны решениями властей отменить особые пенсионные льготы, а также намерение повысить возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме, до 64 лет.