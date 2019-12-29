В Москву привезли искусственный снег

Он появился у входа в парк «Зарядье» со стороны Васильевского спуска и на Тверской улице.

Излишеством назвал искусственный снег на улицах Москвы депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин:

Многие москвичи считают, что эти деньги можно было потратить на социальные нужды, добавил Сергей Митрохин.

Между тем, в мэрии заверили, что никаких дополнительных затрат город не понес. Привезенный в центр Москвы снег не покупался специально. Его доставили со столичных катков, где он образуется, в основном с ВДНХ.