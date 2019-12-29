Завершающий день переговоров по газу между Россией и Украиной может быть сегодня

Переговоры идут больше года, и получили новый импульс со сменой президента Украины. Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский, с которым у Кремля не так испорчены отношения. Осенью позиция Украины стала сильнее из-за того, что суд ЕС по иску Польши ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL, который принимает в Германии газ от «Северного потока» — трубы по дну Балтийского моря из России. По этой причине для России выросло значение транзита газа в Европу через Украину. А к концу года Киев получил козырь на переговорах с Москвой от США. Из-за американских санкций затягивается достройка «Северного потока-2», который мог стать альтернативой украинскому направлению. В этих условиях «Газпром» согласился выплатить украинскому «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда. Это необходимое условие для подписания контракта на транзит газа. Деньги уже поступили. Украинский президент Владимир Зеленский назвал это еще одной победой.

Действующий 10-летний контракт истекает 31 декабря.