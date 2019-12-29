Япония намерена с будущего года начать разработку новой национальной системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты типа российских «Искандер». Для этого предполагается провести глубокую модернизацию уже имеющихся в вооруженных силах ракет класса земля-воздух, пишет газета «Санкэй».

В настоящее время они имеют дальность примерно 100 км. Уже с будущего года в войска начнет поступать их новая версия с существенно повышенной дальностью. По данным издания, власти заинтересованы в этой теме на фоне растущей угрозы со стороны КНДР. В этом году Северная Корея разработала ракету, похожую по техническим характеристикам на российские комплексы.