Россия и Украина пока не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа

Переговоры продолжались до позднего вечера в Вене. «Борьба идет за каждую запятую», — написал в «Фейсбуке"глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, определенный прогресс есть, но согласованных текстов пока нет. Он отметил, что на переговорах обсуждаются три документа. Один из них — соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом», который определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над договором об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также мирового соглашения, в рамках которого обе компании признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.