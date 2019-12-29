Прощание и похороны художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек пройдут сегодня

Траурная церемония прощания начнется в театре в 11 часов, после Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее в эфире телеканала «Звезда» народный артист России Владимир Винокур назвал большой утратой смерть Галины Волчек.

Волчек скончалась на 87-м году жизни. Изначально СМИ рассказали о ее госпитализации в Боткинскую больницу с воспалением легких, на следующий день ее состояние резко ухудшилось, Волчек впала в кому. А уже через сутки стало известно, что артистка скончалась, не приходя в сознание