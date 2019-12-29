В Минске сегодня возобновятся протесты против интеграции с Россией

Люди соберутся сразу на две уличные акции.

Первую акцию, это шествие от октябрьской площади до станции метро «Московская», заявил сопредседатель партии Белорусской христианской демократии Павел Северинец. В минувший четверг его арестовали на 15 суток по обвинению в организации других подобных несогласованных митингов в Минске.

После того, как о решении суда стало известно, оргкомитет «Компании в защиту независимости» решил отделиться, и устроить своё мероприятие. В три часа дня, когда по плану шествие уже должно завершиться, активисты собираются встать живой цепью от той же площади до здания главного почтамта.

При этом, белорусское издание belsat.tv пишет, что многие протестующие собираются поучаствовать в обеих акциях. Люди требуют от властей прекратить процесс интеграции Белоруссии с Россией. Они считают, что таким образом государство торгует суверенитетом страны.

Сегодня уже пятый день, когда проходят подобные выступления. Предыдущие акции были 7-ого, 8-ого, 20-го и 21-ого декабря.