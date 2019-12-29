В Киеве украинские националисты попытались помешать освобождению экс-беркутовцев

Несколько сот человек забаррикадировали с помощью скамеек и мусорных баков Лукьяновское СИЗО. На место прибыла полиция и Нацгвардия. Произошли стычки собравшихся с силовиками, но затем, по данным местных СМИ, спецназу удалось оттеснить протестующих. Минувшим вечером суд Киева освободил из-под стражи трех бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в расстреле людей на Майдане в 2014 году, еще двоим отменили домашний арест. Как ожидается, они, в числе прочих, войдут в список обменянных удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Обмен должен состояться сегодня под Горловкой.

Это выгодно в первую очередь Владимиру Путину, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей.

Предполагается, что сепаратисты передадут Киеву 55 человек, в Донбасс отправятся — 87.