Хоккеисты молодежной сборной России с разгромным счетом 6:0 победили команду Канады на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Чехии. Это крупнейшая победа россиян над Канадой в истории молодежных чемпионатов мира. Россия располагается в турнирной таблице на первом месте, Канада на пятом.

Сегодня россияне встретятся с американцами, матч начнется в 21:00. Канадцы завтра сыграют со сборной Германии.