Бывший вице-президент США Джозеф Байден объяснил отказ давать показания по импичменту президента Дональда Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден объяснил свой отказ давать показания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Он написал в Твиттере, что не собирается притворяться, что в республиканских повестках есть правовые основания для его показаний. Байден уточнил, что это дело касается Трампа, а не его. Он также отметил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему, чтобы те дали объяснение ситуации с Украиной.

Ранее бывший вице-президент заявил, что не будет давать показания против Трампа, даже если сенат Конгресса США направит ему соответствующую повестку. При этом он отметил, что со стороны законодателей было бы «слишком лицемерно» делать такой запрос.