Несколько пассажиров первого поезда через Крымский мост попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Об этом сообщает «Фонтанка». В частности, там оказалась корреспондент издания Венера Галеева и те, чьи имена упоминались в прессе. Первый поезд «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь 25 декабря. Всего в составе находилось 600 пассажиров.