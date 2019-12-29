В Москве простятся с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек

Время начала гражданской панихиды изменено. Она пройдет на сцене театра с 9 до 12.30, а не с 11, как сообщалось ранее. Об этом сообщается на сайте театра. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в 14 часов. Отмечается, что с 7 утра Чистопрудный бульвар со стороны театра будет закрыт для движения автотранспорта.

«Современник» изменил репертуар в связи со смертью своего художественного руководителя. Так, 30 декабря отменен спектакль «С наступающим», зрителям предложили сдать билеты в кассу до 8 января. Галина Волчек была одной из основателей театра «Современник», играла на его сцене и снималась в кино. В 1972 возглавила театр, а в 1989 году получила звание Народной артистки СССР. Она скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.