Первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb перенесен с 30 января на 9 февраля

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. При этом он не исключил дальнейшего переноса старта. Собеседник агентства уточнил, что это связано с более поздней, чем планировалось, доставкой второй партии спутников OneWeb на Байконур. В пресс-службе «Главкосмоса», дочернем предприятии «Роскосмоса» сказали, что не располагают официальной информацией о переносе запуска.