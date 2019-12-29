Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон, в частности, запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А производить медицинский спирт теперь можно только путем разбавления этилового. Производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции включается в перечень лицензируемой деятельности.