В Москве простятся с народной артисткой СССР Галиной Волчек

Церемония пройдет в театре «Современник», который она возглавляла почти полвека. Начало в 9 часов. После этого состоятся похороны на Новодевичьем кладбище. Волчек похоронят рядом с могилой недавно ушедшего из жизни художественного руководителя театра «Ленком», режиссером Марком Захаровым. Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве спустя неделю после своего дня рождения. Ей исполнилось 86 лет.