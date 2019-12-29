В Киеве противники освобождения и обмена экс-беркутовцев устроили акцию протеста

Несколько сот человек попытались забаррикадировать с помощью скамеек и мусорных баков Лукьяновское СИЗО. На место прибыла полиция и Нацгвардия. Произошли стычки, но затем, по данным местных СМИ, ситуация нормализовалась. Минувшим вечером суд Киева выпустил из-под стражи трех бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане в 2014 году, еще двоим отменили домашний арест. Как ожидается, они, в числе прочих, войдут в список обменянных удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом.
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