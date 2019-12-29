Бывший тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено возглавил «Монако»

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до июня 2022 года. Во главе команды Морено сменил португальца Леонарду Жардима, отправленного в отставку.

Владельцем клуба с 2011 года является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В составе команды выступает российский полузащитник Александр Головин. Он перешел в «Монако» летом прошлого года, подписав пятилетний контракт.